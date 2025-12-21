Büyük Mısır Müzesi'nde Depolarda Muhafaza Edilen Binlerce Antik Eser İlk Kez Sergileniyor

GİZA, 21 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde yer alan Büyük Mısır Müzesi'nin Kral Tutankamon Sergi Salonu'nda Tutankamon Tapınağı'nı inceleyen insanlar, 20 Aralık 2025.

4 Kasım'da kapılarını ziyarete açan Büyük Mısır Müzesi, dünyanın en büyük antik eser sergilerinden biri olmasının yanı sıra, kültürel mirasın korunmasına yönelik ileri teknoloji uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Müzenin ana galerisinde, daha önce depolarda muhafaza edilen binlerce antik eser ilk kez sergileniyor. Çocuk Kral Tutankamon'un mezarından çıkarılan toplam 5.992 eserin tamamı bu sergide yer alıyor. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)