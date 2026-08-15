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TİKA'nın Hun Türk Çadırı Kurultay'da Yoğun İlgi Gördü

TİKA'nın Hun Türk Çadırı Kurultay'da Yoğun İlgi Gördü
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu: "Çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz"

Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü.

Çadır için düzenlenen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro, TİKA Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve diğer davetliler katıldı.

Zorlu, kurdele kesimi öncesi yaptığı konuşmada, Kurultay'a katılanları Türk dünyasıyla buluşturmak amacıyla böyle bir çadırın dizayn edildiğini söyledi.

"Çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz." diyen Zorlu, bu güzel düşünceyi hayata geçiren TİKA Bakanı Eren ve ekibine çok teşekkür etti.

Zorlu, çadırın hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Zorlu, Eren, Biro ve diğer yetkililer çadırda sergilenen eserleri inceledi.

Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro da "Antropolojik ve genetik çalışmalar, Macarların Orta Asya'dan geldiğini ispatlamıştır. Bunlar bilimsel dergilerde yayımlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yoğun ilgi gören bölümlerinden biri olan Hun-Türk Çadırı'nda, TİKA'nın başta Orta Asya olmak üzere Türk dünyasının farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği projeleri konu alan özel bir sergi ziyarete açıldı.

Sergide, TİKA'nın Türk dünyasına yönelik sağlıktan kırsal kalkınmaya, restorasyondan kapasite geliştirmeye kadar farklı alanlarda gerçekleştirdiği projeler tanıtıldı.

Dün başlayan ve Hun ile Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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