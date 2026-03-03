Haberler

Mustafa Destici'den İstanbul'da Öldürülen Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Çekmeköy'de bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı ve saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki gencin ağır şekilde yargılanmasını talep etti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede saldırı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı mesajı paylaştı.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef İstanbul Çekmeköy'de 17 yaşındaki sözde bir öğrenci bıçakla saldırarak bir öğretmenimizi katletmiş, bir öğretmenimizi ve bir öğrencimizi de yaralamıştır. Öncelikle çok üzgünüm. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı-sabır niyaz ediyorum. Alçakça gerçekleştirilen bu saldırıda yaralan öğretmen ve öğrencimize de acil şifalar diliyorum. 17 yaşındaki bir katil asla çocuk statüsünde yargılanmamalıdır. Çünkü çocuk değildir. Bu saldırıyı bile isteye gerçekleştirmiştir. Büyükler gibi yargılanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ki, herkese ibret olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı

ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu