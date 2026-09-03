BBP Sivas İl Başkanı'ndan Sivas Kongresi Mesajı
BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Sivas'ın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kadim şehir olduğunu vurgulayarak, bağımsızlık meşalesinin ve milli iradenin önemine dikkat çekti; Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezerer, mesajında, Sivas'ın Milli Mücadele'nin en önemli duraklarından birisi olduğunu belirtti.
Sivas'ın Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Sezerer, şunları kaydetti:
"4 Eylül 1919'da Sivas'ta yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Manda ve himayenin reddedildiği, milli iradenin esas alındığı Sivas Kongresi'nin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kutlu olsun."