'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' sergisi, ziyarete açılıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile yapısının toplumsal huzur ve istikrarı açısından taşıdığı önemi odağına alan sergi, 15-22 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek. Sanatçı Yasemin Darbaz Karaca'nın küratörlüğünü yaptığı sergi; ailenin varlığını sürdürmesini tehdit eden bazı temel sorunların hikayeleştirilerek, güçlü aile bağlarının önemini etkileyici bir anlatımla ele alıyor. Etkileşimli yapısıyla dikkat çeken sergi, ziyaretçilerine aile olgusunu sanatsal bir perspektiften yeniden düşünme imkanı sunuyor. Sergide değişen demografik dönüşüm çarpıcı örneklerle gözler önüne seriliyor. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramına dair yaşanan göçü resmeden bir bölüm de yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğini artırmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen sergi, Uluslararası Aile Forumu'nda ilk kez ziyarete açılmıştı. 26 ülkeden aileden sorumlu bakanın katıldığı forum kapsamında sergiye uluslararası düzeyde yoğun ilgi gösterilmişti. Forumun kapanış programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı sergiyi ziyaret etmişti. Uluslararası platformda yankı uyandıran sergi, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

