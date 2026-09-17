Haberler

Büşra bebek soruşturmasının şüphelileri adliyede; anne ve baba tutuklandı

Büşra bebek soruşturmasının şüphelileri adliyede; anne ve baba tutuklandı
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANNE VE BABA TUTUKLANDISivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Çetinkaya, ''Galatasaray en güçlü adaylarından biri'' diyerek müjdeyi verdi

''Galatasaray en güçlü adaylarından biri'' diyerek büyük müjdeyi verdi
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Yurtta kan donduran olay! Ölmese hemşire olacaktı
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu

Dev zincir markette pes dedirten tespit! Kapısına mühür vuruldu
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

Resmen işkence gibi dayak attılar
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor