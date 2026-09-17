Büşra bebek soruşturmasının şüphelileri adliyede; anne ve baba tutuklandı

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı