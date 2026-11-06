Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Busan'da 1,7 milyondan fazla turist çeken Bukangi 11 gündür kanalda görülmüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin Busan kentinde bir kanalda mahsur kalan ve 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çeken Bukangi, 27 Ekim'den bu yana görülmüyor. Uzmanlar, kanaldaki su sıcaklığının mevsime bağlı düşmesi nedeniyle Bukangi'nin açık denize dönmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Güney Kore'nin Busan kentinde bir kanalda mahsur kalmasının ardından 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çeken "Bukangi" isimli köpek balığı, 11 gündür görülmedi.

Yonhap'ın haberine göre, "Bukangi", 27 Ekim'den bu yana kanalda görülmüyor.

Uzmanlar, kanaldaki su sıcaklığının mevsime bağlı olarak düştüğünü ve Bukangi'nin de bu nedenle açık denize dönmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Sosyal medyada gündem olan Bukangi, daha önce uzun uğraşlara rağmen kanaldan çıkmayı reddetmiş ve kurtarma çalışmalarına rağmen kanala dönmüştü.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çekmişti.

Kaynak: AA
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi

Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya için adli kontrol talebi
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu16

Katliamı duyanlar hastaneye akın etti: Feryatları yürek dağladı

Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Öve öve bitiremediği ismi tahmin etmeniz hiç de zor değil
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka