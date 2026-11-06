Busan'da 1,7 milyondan fazla turist çeken Bukangi 11 gündür kanalda görülmüyor

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Güney Kore'nin Busan kentinde bir kanalda mahsur kalmasının ardından 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çeken "Bukangi" isimli köpek balığı, 11 gündür görülmedi.

Yonhap'ın haberine göre, "Bukangi", 27 Ekim'den bu yana kanalda görülmüyor.

Uzmanlar, kanaldaki su sıcaklığının mevsime bağlı olarak düştüğünü ve Bukangi'nin de bu nedenle açık denize dönmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Sosyal medyada gündem olan Bukangi, daha önce uzun uğraşlara rağmen kanaldan çıkmayı reddetmiş ve kurtarma çalışmalarına rağmen kanala dönmüştü.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 1,7 milyondan fazla turisti bölgeye çekmişti.

Kaynak: AA