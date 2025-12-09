BUSADER, Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştirdi
Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), Lapseki ilçesinde düzenlediği etkinlikte 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. 'BUSADER Hatıra Ormanı' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe gönüllüler katıldı.
Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) üyeleri, Çanakkale'de fidanları toprakla buluşturdu.
Lapseki ilçesindeki bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe BUSADER üyeleri ve gönüllüler katıldı.
BUSADER bağışladığı 10 bin fidan "BUSADER Hatıra Ormanı" projesini hayata geçirdi.
Etkinlik BUSADER yönetimi ve üyelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel