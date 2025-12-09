Haberler

BUSADER, Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştirdi

BUSADER, Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), Lapseki ilçesinde düzenlediği etkinlikte 10 bin fidanı toprakla buluşturdu. 'BUSADER Hatıra Ormanı' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe gönüllüler katıldı.

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) üyeleri, Çanakkale'de fidanları toprakla buluşturdu.

Lapseki ilçesindeki bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe BUSADER üyeleri ve gönüllüler katıldı.

BUSADER bağışladığı 10 bin fidan "BUSADER Hatıra Ormanı" projesini hayata geçirdi.

Etkinlik BUSADER yönetimi ve üyelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

Milyonlara müjde! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti: Eşim tarafından darp edildim
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış

Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına...
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı 'beraberlik' için anlaşmış

Şut bile çekilmeyen maç! Meğer 2 başkan her şeyi önceden planlamış
title