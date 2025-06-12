Burundi'de Seçimlerde İktidar Partisi Büyük Zafer Elde Etti

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Burundi'de düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki CNDD-FDD Partisi oyların yaklaşık yüzde 95'ini alarak tüm meclis koltuklarını kazandı. Ana muhalefet partisi CNL barajı aşamayınca hiçbir siyasi parti meclise giremedi.

PORT Afrika'nın doğusundaki Burundi'de düzenlenen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Ulusal Demokrasi Konseyi-Demokrasi Güçleri Partisi (CNDD-FDD), oyların yaklaşık yüzde 95'ini alarak ulusal yasama meclisinin tüm koltuklarını kazandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 5 Haziran'daki parlamento ve yerel meclis seçimlerinde CNDD-FDD, oyların yaklaşık yüzde 95'ini aldı.

Resmi olmayan bu sonuçlara göre ana muhalefet partisi Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) başta olmak üzere hiçbir siyasi parti, meclise girme barajı yüzde 2'ye ulaşamadığı için CNDD-FDD, parlamentodaki tüm koltukları kazandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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