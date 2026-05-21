Çinli Doktorlar, Burundi'de Yaklaşık 300 Katarakt Hastasını Ücretsiz Ameliyat Edecek

BUJUMBURA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Burundi'nin Bujumbura kentinde bir hastayı muayene eden Çinli bir göz doktoru (solda) görülüyor, 19 Mayıs 2026.

Yetkililer salı günü Burundi'nin ticari başkenti Bujumbura'da düzenlenen "Işığa Doğru Yürü" kampanyasının resmi açılışında yaptıkları açıklamada, yaklaşık 300 katarakt hastasının Çinli ve Burundili göz doktorlarının işbirliğiyle ücretsiz ameliyat edileceğini duyurdu. (Fotoğraf: Burundi'deki Çinli Sağlık Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

