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Bursalı doğasever Faraşin Yaylasını keşfetti

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Bursalı doğasever, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasını keşfetti. Yüzlerce kilometre yol kat eden genç, Şırnak doğasının güzelliğine hayran kaldı.

Faraşin Yaylasını görmek için Bursa'dan geldi

ŞIRNAK - Şırnak yaylalarını merak eden Bursalı doğasever, kilometrelerce yol kat ederek Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasını gezdi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasını duyan Bursalı Mustafa Aydın, 14 günlük tatilini Şırnak ve Hakkari dağları gezerek geçirmek istedi. Aydın, kilometrelerce yol kat ederek yaylaya ulaşan genç, Şırnak doğasına hayran kaldı. Mardin, Şırnak ve Hakkari illerini merak ettiği için gelen Aydın, buz gibi kar sularından beslenen Yeşilöz Deresi'nde yüzüp treking yaptı.

Sırtındaki çantayla beraber tek başına kilometrelerce yol kat eden Aydın, Şırnak doğasına hayran kaldığını söyledi. Aydın, "Bursa'da geliyorum, doğu turu yapmak istedim. Faraşin Yaylasını merak ediyordum. İki gündür buradayım, muhteşem bir doğası var. Yeşilöz Deresinde yüzdüm. Buradan Hakkari'ye cennet cehennem bölgesine geçeceğim. Burayı gördüğüm için mutluyum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Bursa Yaşam Güncel Haberler

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