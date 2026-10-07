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Bursa Yıldırım'da zikzak yapan otomobil yayaya çarptı, anlar kameraya yansıdı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde zikzak yaparak ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif yaralanırken otomobilin ön camı kırıldı; çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaza anını kaydetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde zikzak yaparak ilerleyen otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye zikzak yaparak gelen bir otomobil çarptı.

Yayanın hafif yaralandığı kazada otomobilin ön camı kırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin ara yoldan çıktıktan sonra zikzak yaptığı görüldü.

Görüntülerde, otomobilin bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması ve kaza sonrası çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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