Bursa Yıldırım'da tüfekle ateş açan şüpheli evinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tüfekle ateş açtığı belirlenen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 6 kartuş ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BURSA'da tüfekle ateş açan şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Merkez Yıldırım ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, duyulan silah sesleri üzerine G.P.'nin ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, evinden tüfekle ateş açtığı belirlenen G.P.'yi gözaltına aldı. Operasyonda, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı vaziyette 6 dolu kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.