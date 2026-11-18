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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın zemin katındaki tekstil ürünleri deposunda çıkan yangında, üst katlarda bulunan işletme ve evlerde mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan hafif etkilenen 11 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 17.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın zemin katındaki tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinden yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALDILAR

Depodaki yangın, 30 itfaiye personeli ile hızla müdahale başlatıldı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 20 kişi de itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Dumandan hafif etkilenen 11 kişi tedbir amacıyla yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı