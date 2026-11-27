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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bebek giyim imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yunusemre Mahallesi 5. Er Sokak'taki bir bebek giyim imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA