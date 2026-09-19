Bursa Yenişehir'de soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Bursa Yenişehir'de soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı