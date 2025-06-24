Bursa Yenişehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri ve 89 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel