Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Öğrencilere Karne Verdi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na gelen Demirtaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününde, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Demirtaş, okuldaki özel eğitim sınıfında öğrenim gören 2 öğrenciye de hediye takdim etti.

Karne töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirtaş, hem velilere hem de çocuklara yaz tatilinde çok iyi dinlenmelerini önerdi.

Çocukların haftada bir kitap okumalarının önemine değinen Vali Demirtaş, "Yaz tatilinde çocuklara müze gezileri yapmalarını, tarihi yerleri gezmelerini, gelecek yılki döneme hazır olarak başlamalarını tavsiye ediyorum." dedi.