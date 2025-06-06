Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının tazelendiği, dargınlıkların unutulup gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a teslimiyetin, millet olarak birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlü bir yansıması olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu mukaddes günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimlerin başını okşamak, yaşlılarımızı ve yalnız kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almak, bizleri millet yapan değerlerin başında gelir. Bursa Valiliği olarak, vatandaşlarımızın bayramı sağlık, huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Emniyet, jandarma, sağlık ve diğer görevli personelimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak, sizlerin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışacaktır.

Ayyıldız, bu vesileyle, özellikle seyahate çıkacak vatandaşları trafik kurallarına azami derecede dikkat etmeleri, emniyet kemeri takarak ve hız limitlerine uymaları konusunda uyararak, "Unutmayalım ki her trafik kuralı, bir hayatı korumak içindir. Bu anlamlı günlerde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.