Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı

Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının tazelendiği, dargınlıkların unutulup gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a teslimiyetin, millet olarak birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlü bir yansıması olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu mukaddes günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimlerin başını okşamak, yaşlılarımızı ve yalnız kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almak, bizleri millet yapan değerlerin başında gelir. Bursa Valiliği olarak, vatandaşlarımızın bayramı sağlık, huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Emniyet, jandarma, sağlık ve diğer görevli personelimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak, sizlerin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışacaktır.

Ayyıldız, bu vesileyle, özellikle seyahate çıkacak vatandaşları trafik kurallarına azami derecede dikkat etmeleri, emniyet kemeri takarak ve hız limitlerine uymaları konusunda uyararak, "Unutmayalım ki her trafik kuralı, bir hayatı korumak içindir. Bu anlamlı günlerde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Radar cezaları AK Parti MYK'da gündeme geldi: Rakamların üzerinden geçelim

AK Parti radar cezalarını masaya yatırdı! Üyelerden dikkat çeken öneri
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim

Bayram falan dinlemedi! Özel'den namaz çıkışı sert sözler
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

Holding patronu iş insanı Çeşme sokaklarında böyle vuruldu
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor

Bahçeli mesajı verdi: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.