Bursa-Trafikte takip edip sıkıştırdığı belediye meclis üyesinin otomobiline saldırdı; o anlar kamerada

Güncelleme:
BURSA'da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur (29), trafikte tartışıp kendisini takip eden otomobil sürücüsü Abdullah Güngör'ün (42) saldırısına uğradı. Takip ettiği Bodur'un otomobilinin aynasını tekmeleyip, camına yumruk atan Güngör tutuklanırken, saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 16 J 3745 plakalı otomobiliyle Acemler istikametine giden Osmangazi Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özlem Bodur, iddiaya göre, 16 AAB 388 plakalı otomobiliyle trafiği tehlikeye atan Abdullah Güngör'ü selektör yaparak uyardı. Yine iddiaya göre selektör yapılmasına sinirlenen sürücü, Bodur'un aracını yaklaşık 2 kilometre takip etti. Otomobili sıkıştırılan Bodur, durmak zorunda kaldı. Bu sırada şüpheli, aracından inip, Bodur'un otomobiline saldırdı. Otomobilin aynasını tekme atarak kıran şüpheli, camı da yumrukladı. Büyük korku yaşayıp, yardım çığlıkları atan Özlem Bodur, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Görüntülerde, Abdullah Güngör'ün koşarak gelip, Bodur'un otomobilinin sağ aynasına tekme atıp kırdığı, ardından otomobilin açık olan camına da yumruk attığı görüldü. Güngör'ün, Özlem Bodur'u takip ederken, otomobilin camından küfürlü el hareketi yaptığı anlar da kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Özlem Bodur'u, "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" diyerek tehdit de eden sürücü, şikayet sonrası yakalanıp gözaltına alındı. Abdullah Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

