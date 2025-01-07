Bursa Teknik Üniversitesinde 'Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot' Konferansı Düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salonunda Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta konuşan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Sekreteri Hayreddin İşbilir, bilinçli tüketici olmak ve gıda endüstrisindeki üretim konulardan bahsetti.

İşbilir, boykot etmenin önemine değinerek "Rabbimiz buyuruyor, 'Müminler kardeştirler.' O halde müminler birbirini sevmek zorundadır. Sevginin göstergesi sevdiğine zarar verdiklerini gördüğünde müdahale etmektir." dedi.

"Gerçek bir sevgi varsa sevdiğine zarar verdiklerinde müdahale etmen lazım"

Boykot etmenin gerekliliğine dikkati çeken İşbilir, şunları söyledi:

"Gerçek bir sevgi varsa sevdiğine zarar verdiklerinde müdahale etmen lazım. Peki benim ülfet ettiğim evladım, annem, babam, eşime böyle yapıyorsam ülfet etmediklerime yapmayacak mıyım? Mesela benim Endonezya'da, Malezya'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Myanmar'da ve Doğu Türkistan'da mümin kardeşim var. Öldürülüyorlar, müdahale etmem lazım. Bizim ne yapacağımızı efendimiz hayatıyla bize göstermiş. Hayber kalesinin fethinde 'Kıyametin koptuğunu bile görsen elindeki fidanı dik.' diyen peygamber ağaç kestirdi, demek ki bir hikmet var. Kaledekilerin hurma ticaretini engellemek için hurma ağaçlarını kestirerek onların ticari olarak zarara uğramasına sebep oldu. Ticaret kaynağına zarar verdi ve Yahudiler kolu bacağı kesilmiş gibi oldu. Ticaretlerine zarar gelen Yahudiler daha fazla gelmemesi için kaleyi teslim ettiler."

Kesimhanelerin denetimi konusuna da değinen İşbilir, kesimhanelerde dünyadaki hiçbir helal sertifika kurumunun yapmadığını yapıp, kesimlerin izlenebileceği kamera sistemleri kurduklarını aktardı.

Konferansa üniversitenin öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.