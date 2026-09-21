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Bursa Osmangazi'de 80 ve 81 yaşındaki çift, 1 ay önce taşındıkları evde ölü bulundu

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Bursa Osmangazi'de 80 ve 81 yaşındaki çift, yakınlarının ulaşamaması üzerine 1 ay önce taşındıkları evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazeler kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı S.Y. (80) ile İ.B. (81) çifti, 1 ay önce taşındıkları mahalledeki evlerinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir S.Y. ve İ.B. çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren ekipler, S.Y. ile İ.B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y. ile İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 1 ay önce mahalleye taşındıkları belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Kutay SALİ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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