Bursa Orhangazi'de Katı Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa Orhangazi'de Katı Atık Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir katı atık depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Orhangazi Belediyesine ait alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçenin tamamından dumanı görülen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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