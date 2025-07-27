Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle, karadan arazöz ve tankerlerle müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün öğleden sonra başlayan yangının söndürme çalışmalarına köylüler de su ve ilaçlama tankerleriyle destek vermiş, yangın nedeniyle kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu, yeniden ulaşıma açılmıştı.