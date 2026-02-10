Haberler

Bursa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
İznik'te 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BURSA'nın İznik ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Üzüm Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki evlere sıçramasını engelledi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınılarak, söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
