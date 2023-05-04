Bursa'nın ilçelerindeki 'Galaktik Tayfa' etkinlikleri Harmancık'tan başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçelerde çocuklara yönelik düzenlenen "Galaktik Tayfa" etkinliklerinin ilki Harmancık'ta gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçelerde çocuklara yönelik düzenlenen "Galaktik Tayfa" etkinliklerinin ilki Harmancık'ta gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çocuklara ve ailelerine yönelik daveti üzerine, "Rafadan Tayfa" karakterleri ilk etkinlikte Şehit Adil Kınık İlkokulu bahçesinde Harmancıklı çocuklarla bir araya geldi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" gösteri tırında yapılan etkinliğe ilçe merkezinden öğrencilerin yanı sıra Harmancık Belediyesince çevre kırsal mahallelerden ulaşımları sağlanan çocuklar katıldı.

Çocuklar hem eğlendikleri hem de öğrendikleri ücretsiz sunulan programda, Rafadan Tayfa karakterleri Hayri, Kamil, Akın, Mert, Hale ve Sevim'le fotoğraf çektirdi.

Etkinlik sonrası Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, çocuklara kek ve limonata ikram etti.

Ayrıca, ilk gün Orhaneli 9 Eylül Meydanı'nda da çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Etkinlik programı

Bursa'daki ilk gösterisini 23 Nisan'da Merinos Parkı'nda sunan "Galaktik Tayfa"nın diğer ilçelerdeki etkinlik programı şöyle:

5 Mayıs Cuma: 14.00 Gürsu Kent Meydanı, 18.00 ve 20.00 Mudanya Mütareke Evi önü

6 Mayıs Cumartesi: 13.00 Yıldırım Belediye Meydanı, 18.00 ve 20.00 İznik Milli İrade Meydanı

7 Mayıs Pazar: 14.00 Kestel Kent Meydanı, 18.00 ve 20.00 İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı

8 Mayıs Pazartesi: 13.30 Nilüfer FSM Hastane Alanı, 18.00 ve 20.00 Osmangazi Soğanlı Yeni Yaşam Parkı

9 Mayıs Salı: 13.00 Büyükorhan Cumhuriyet Meydanı, 18.00 ve 20.00 Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

10 Mayıs Çarşamba: 10.00 Nilüfer Sıtkı Şen İlkokulu, 18.00 ve 20.00 Orhangazi Cumhuriyet Meydanı

11 Mayıs Perşembe: 12.00 Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, 16.00 Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlkokulu

12 Mayıs Cuma: 11.00 Keles 1. Murat İlkokulu, 17.00 ve 19.00 Gürsu Kent Meydanı

13 Mayıs Cumartesi: 13.00, 16.00 ve 19.00 Osmangazi Hüdavendigar Kent Parkı