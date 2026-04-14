Bursa'da içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranı, etkili yağışlarla birlikte yüzde 96,4 seviyesine ulaştı. Geçen yıl ekim ayında doluluk oranının yüzde 1'in altına düştüğü barajlar, bu kış mevsiminde yeniden canlandı.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajları, kurak geçen yaz mevsiminin ardından özellikle bu kış etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

Geçen yılın ekim ayında doluluk oranı yüzde 1'in altına düşen, şebekeye su aktarımının yapılamadığı ve bir süre 12'şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentteki iki baraj, Uludağ'dan gelen kar suları ve bölgede etkili olan yağışlarla besleniyor.

Tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nın tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Semih Şahin
