Bursa Nilüfer'deki Ağaçlandırma Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

???????Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.