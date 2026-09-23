Haberler

Bursa Nilüfer'de ormanda bulunan ceset kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de ormanda bulunan ceset kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer'de Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulması üzerine başlatılan aramada, vücut bütünlüğü bozulmuş bir ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanda ceset bulundu.

Atatürk Kent Ormanı yakınındaki ormanlık alanda vatandaşların cüzdan bulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan polis ekiplerinin kemik parçalarına rastlaması üzerine olay yerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UEDAŞ, Çelebi Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD'a bağlı köpekli arama timi yönlendirildi.

Yapılan araştırma sonucu vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Okulun yanındaki çöpte peş peşe patlama! Nedeni özel okulun laboratuvar kimyasalları çıktı

Çöpten peş peşe patlama sesi geldi! Sebebi okulun laboratuvarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! 'Tasfiye yıllarca sürebilir'

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı: Yıllarca sürebilir
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Fon operasyonunun perde arkası! Bakan Gürlek ilk kez anlattı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Bakan Gürlek bu detayı ilk kez açıkladı