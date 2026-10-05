Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangınında çatı çöktü, hasar dronla görüntülendi

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HASAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları ile hasar dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın çatısının çöktüğü, bazı bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı