Haberler

Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangınında çatı çöktü, hasar dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de mobilya fabrikası yangınında çatı çöktü, hasar dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer'deki mobilya fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı; hasar dronla görüntülendi. Fabrikanın çatısı çöktü, bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi; çıkış sebebi için inceleme sürüyor.

HASAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları ile hasar dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın çatısının çöktüğü, bazı bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu