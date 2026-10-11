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Bursa Nilüfer'de elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa Nilüfer'de elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa Nilüfer'de 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü, iddiaya göre kaldırıma çarpan motosikletin metrelerce savrulup elektrik panosuna çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosikletin altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'da kaldırıma ve elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü Kağan Gergil (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kağan Gergil'in kontrolünü yitirdiği 16 ATG 643 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Motosikletin altında kalan Gergil'i görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gergil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gergil'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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