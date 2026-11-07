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Bursa Nilüfer'de eğlence merkezine tüfekle ateş eden 2 şüpheli polisçe aranıyor

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Bursa Nilüfer'de Fethiye Mahallesi'ndeki eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli kaçtı. İhbar sonrası polis, güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine tüfekle ateş açıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önüne gelen 2 şüpheli, tüfekle eğlence merkezine doğru ateş etti.

Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet ederken şüpheliler bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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