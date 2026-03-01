Haberler

Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücülerden alkol testi aldı ve çeşitli ihlallerden ceza uyguladı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nilüfer ilçesinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada çok sayıda araç durdurularak sürücüler alkol testine tabi tutuldu. Araçların evrakları ve genel trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenirken, sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Şüpheli görülen araçların bagajlarında arama gerçekleştirildi.

Denetimlerde abartı egzoz kullanımı, yüksek sesle müzik yayını, hatalı park ve çeşitli trafik ihlalleri başta olmak üzere farklı maddelerden çok sayıda araca idari para cezası uygulandı. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaların aralıksız ve artarak devam edeceğini bildirdi.

