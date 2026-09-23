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Bursa Nilüfer'de 8. kattaki daire yangını söndürüldü, 19 kişi tahliye edildi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde 10 katlı bir blokun 8. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken dumandan etkilenen bazı kişiler tedbiren hastaneye kaldırıldı; 19 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sitenin bloğundaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 10 katlı bloğunun 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden gelen dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bazı kişiler tedbiren çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla binada mahsur kalan 19 vatandaşımız güvenli bir şekilde tahliye edildi. Soğutma çalışmalarımız devam ederken gelişmeleri AKOM koordinasyonunda yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi, şehrimizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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