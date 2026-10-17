Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bursa Mustafakemalpaşa'da Suuçtu Şelalesi yağışların ardından coştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mustafakemalpaşa'da Suuçtu Şelalesi yağışların ardından coştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, son günlerdeki yağışların ardından artan su akışıyla coştu. Çataltepe mevkisinde yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen şelale, çevresindeki sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından coştu. Şelaledeki manzara dronla görüntülendi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde bulunan ve yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen Suuçtu Şelalesi'nde, yağışların ardından su akışı arttı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Muradiyesarnıç Mahallesi sınırlarında bulunan şelalenin çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, sonbahar renklerine büründü. Yağışların ardından coşan Suuçtu Şelalesi, sonbahar manzarasıyla dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Soner Olgun'un vefatının ardından yıllar önceki sözleri yeniden gündeme geldi: Çok insan çaresizlik içinde ölüp gidiyor

Soner Olgun'un vefatı sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu
Husilerin saldırısında Aden'de kalkışa hazır uçağın 500 metre yakınına iki füze düştü

Savaş durmuyor! Yolcu uçağının yakınına füze attılar