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Bursa Mudanya'da kalp krizi geçirip otomobille çarpışan servis minibüsü sürücüsü öldü

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Sürücü, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı yönden gelen otomobille çarpışan servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Okutur (55), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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