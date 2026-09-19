Bursa Mudanya'da kalp krizi geçirip otomobille çarpışan servis minibüsü sürücüsü öldü

Bursa Mudanya'da kalp krizi geçirip otomobille çarpışan servis minibüsü sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Sürücü, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı yönden gelen otomobille çarpışan servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Okutur (55), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı