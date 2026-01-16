Haberler

Mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu

Mezarlıkta poşet içinde cenin bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir mezarlıkta, poşet içerisinde gömülü halde bir cenin bulundu. Olay yerine gelen polis, ceninin izinsiz defnedildiğini tespit etti.

Bursa'da bir mezarlıkta poşet içerisinde gömülü halde cenin bulunması üzerine harekete geçen ekipler, ceninin izinsiz defnedildiğini tespit etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta kontrol yapan görevli, toprağa gömülü halde, ucu dışarıda kalan bir poşet buldu.

POŞETİN İÇİNDE CENİN BULUNDU

Toprağın altından çıkardığı poşetin içinde cenin olduğunu gören görevli, polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninin izinsiz defnedildiğini tespit etti.

3 GÜN ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen cenin, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken; gömen kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesizdi! Zihinsel engelli çocuğun sonu da yürekleri dağladı
Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider

Rafa Silva'ya teklif yapan kulübü duyurdu
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesizdi! Zihinsel engelli çocuğun sonu da yürekleri dağladı
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası