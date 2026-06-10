Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu; 23 şüpheli adliyede (2)
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
17 TUTUKLU
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlıktan yaralandığı öğrenildi.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı