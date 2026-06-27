Bursa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Orhangazi ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçları kapsamında çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, saldırıların, elebaşısı yurt dışında firari olan organize suç örgütü tarafından düzenlendiği belirlendi.

Ekiplerce 1080 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yürütülen araştırmalarda, 8 şüphelinin silahlı saldırıları birlikte planlayıp yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak'ta özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, saldırının ardından üzerlerinde barut artığı bulunan kıyafetleriyle olayda kullanılan boş kovanları sakladığı belirlendi.

Söz konusu deliller, şüphelilerin Bursa'da konakladığı evin yakınında ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.