Bursa Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 40 şüpheli yakalandı, bunlardan 18'i tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel