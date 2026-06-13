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Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 79 tutuklama

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 79 tutuklama
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Bursa merkezli 5 ilde 800 personelin katılımıyla helikopter ve İHA destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

BURSA merkezli 5 ilde, 800 personelin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Bursa ve Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkez ve Orhangazi ilçesi ile İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 800 personel katıldı. 3 İHA, helikopter, ve 10 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain, 605 gram sentetik kannabinoid ile çeşitli miktarlarda eroin, ecstasy ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 79'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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