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Bursa Kestel'de lodosun sürüklediği reklam panosu motosikletliyi düşürdü

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Bursa Kestel'de saat 16.00 sıralarında etkisini artıran lodos nedeniyle sürüklenen reklam panosu, seyir halindeki motosikletin savrulup düşmesine neden oldu. Sürücü kısa sürede ayağa kalkarken durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı öndeki otomobilin araç kamerasına yansıdı.

SÜRÜKLENEN REKLAM PANOSU, MOTOSİKLETLİYİ DÜŞÜRDÜ

Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkisini artıran lodos nedeniyle sürüklenen reklam panosu, seyir halindeki motosikletin savrulup düşmesine neden oldu. Sürücü kısa sürede ayağa kalkarken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, motosikletin önünde seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber: Muhammet SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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