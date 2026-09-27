Haberler

Bursa Karacabey'de motosiklet 3 yaşındaki çocuğu yaraladı, kaza anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de motosiklet 3 yaşındaki çocuğu yaraladı, kaza anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Karacabey'de motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi; kaza anı kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Engin G. (49) idaresindeki motosikletin çarptığı Ömer Ö., (3) yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi FSM Caddesi'nde meydana geldi. Sokak arasında motosikletiyle seyir halinde olan Engin G., arkadaşıyla oyun oynarken yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve çocuk savrulurken, yaralanan Ömer Ö., çevredekilerin yardımıyla özel araçla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, taburcu edildi. Motosiklet sürücüsü emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında Yargıtay Başsavcılığı 15'er yıl hapsin onanmasını istedi! Aileler 'olası kast' diyor

63 kişiye mezar olan binada 15 yıl talebi! Acılı avukat yalvardı
Gece girdikleri dükkandan çaldıkları şey 'yok artık' dedirtti! Tam 15 kilo

Gece girdikleri dükkandan çaldıklarına polis bile şaşırdı! Tam 15 kilo
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı

İşte 1 gecede 53 milyar TL çeken holding
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı