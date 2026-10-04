Bursa Karacabey'de genç kız, erkek arkadaşının bıçaklamasıyla hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, erkek arkadaşının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'nde, otomobille ormanlık alana giden Gökçe A. (18) ile erkek arkadaşı M.B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, Gökçe A'yı bıçaklayıp, kendisine de zarar verdi.

Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökçe A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli M.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA