Bursa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ömerli Mahallesi'nde bir ikametin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.