Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.