Bursa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 620 gram sentetik uyuşturucu madde ile 74 bin 400 lira ve 100 avro ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 1 şüphelinin ikametine ve aracına operasyon düzenledi.

Zanlının ikametine yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 74 bin 400 lira ile 100 avro ele geçirildi.

Yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
