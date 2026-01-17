Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Tamer D.'nin kullandığı otomobil, 45 yaşındaki Sedat Taç'ın aracına çarptı. Kazada Sedat Taç hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Tamer D. (20) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Süleymaniye Mahallesi mevkisinde Sedat Taç (45) idaresindeki 26 ACL 757 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Taç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel