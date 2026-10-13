Bursa İnegöl'de sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk kurtarılamadı

Bursa İnegöl'de sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokağa dönüş yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, çocuğun 6 gün sonra 2. yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Turgutalp Mahallesi'nde, S.K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı sırada yola çıkan Melis Çalım'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çalım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalım'ın 6 gün sonra 2. yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA