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Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk Akıncılar'da defnedildi

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Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk Akıncılar'da defnedildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Çocuğun cenazesi Çamaşırlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Melis Çalım'ın cenazesi defnedildi.

Çalım'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çamaşırlık Camisi'ne getirildi.

Burada Çalım'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Çalım'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turgutalp Mahallesi'nde, S.K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı sırada yola çıkan Melis Çalım'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Çalım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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